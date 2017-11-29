Gömeç’te çocukların kandil sevinci

Etkinlik çerçevesinde öğrencilerce hazırlanan günün sözü panosunda gününün anlam ve önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, okul öğrenci meclisi başkanı İsmail Seyrek ve öğrenci Emine Nur Gezer öğretmen ve öğrencilere çikolata ikramında bulundular.

Mevlit Kandil’inin anlam ve öneminin anlatıldığı etkinlikte hafta içerisinde ‘Peygamberimizi Seviyor Değerlerimizle Büyüyoruz’ sloganıyla Peygamberimizin Hayatı ile ilgili sunumlar ve filmler gösterimde olacağı ve haftanın bu şekilde değerler eğitimiyle dolu dolu geçirileceği ifade edildi.

Okul Müdürü İsmail Damar ve Müdür Yardımcısı Veli Gezer gerçekleştirilen bu etkinliklerle değerlerimizi yaşıyor ve yaşatıyoruz. Mutluluk verici bir tablo ve etkinlik şeklinde konuştular. Okulda yaklaşık 200 öğrenci ve 10 öğretmen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdiler