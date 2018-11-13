Gömeç'te polis kanunsuzluğa geçit vermiyor

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasında gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, operasyon kapsamında bir petrol istasyonunda ekiplerin Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi EPDK görevlileri ve Balıkesir Vergi Dairesi uzmanlarıyla birlikte ortaklaşa yapılan denetimde usulsüzlükler tespit edilerek adli tahkikat başlatıldı.

Diğer olayda ise N.Y. isimli kişinin ikametinde yapılan aramada 190 gram esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 930 lira para ele geçirildi. N.Y. isimli şahıs uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmaktan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

E-87 Karayolu Gömeç girişinde yapılan uygulamada ise, E.S isimli kişinin sevk ve idaresindeki kapalı kasa kamyonet içerisinde piyasa değeri yaklaşık olarak 13 bin TL olan güç arttırıcı 88 paket ilaç, çeşitli markalarda bir çok gıda takviyeleri, 13 koli içerisinde 78 adet bir litrelik etil lkol ve fatura ve irsaliyesinde usulsüzlük olan çeşitli markalarda alkollü içkiler yakalandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile E.S. isimli kişi hakkında "Zehirli Madde İmal ve Ticaretini Yapmaktan" adli işlem yapılırken, Mal Müdürlüğü görevlilerine 353/2 Vergi Usul Kanunu gereğince fatura ve irsaliyedeki usulsüzlükten dolayı cezai işlem uygulandı. Bu arada 5996 sayılı Gıda Kanuna istinaden işlem yapılmak üzere gıda takviyeleri tutanakla Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ettiği, polisin her türlü kanunsuzluklara karşı göz açtırmayacağı ifade edildi.