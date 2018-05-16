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16 Mayıs 2018 10:37

Gömeç’te polis memuru beylik silahıyla intihar etti

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde görevli bir trafik polisi henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla intihar etti.

Gömeç’te polis memuru beylik silahıyla intihar etti

16 Mayıs 2018 10:37


Alınan bilgiye göre; Gömeç’te trafik polisi olarak görev yapan Haluk Karataş (43), saat 16.30 sıralarında Gömeç Parkı’nın hemen arkasında bulunan çamlık alana gitti. Çalılıkların bulunduğu ıssız bir bölgede gizlenen Karataş; cep telefonundan mesai arkadaşları olan polis memurlarına mesaj atarak, haklarını helal etmesini istedi ve beylik tabancasını şakağına dayayarak tetiği ateşledi.


Ağır yaralanan Haluk Karataş, silah sesini duyarak olay yerine gelen polis meslektaşlarının çabalarıyla bir ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Evli ve 4 çocuk babası Haluk Karataş, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Ailevi sorunlarının olabileceği üzerinde durulan, Kars doğumlu Haluk Karataş’ın cenazesinin, ailesinin ikamet ettiği İstanbul’a gönderileceği ve İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.


İlçe halkı tarafından çok sevilen Karataş’ın intihar ederek hayatını kaybetmesi, Gömeçliler tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.




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