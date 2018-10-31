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Gömeç'te sahte belge ile araç kullanan kişiyi yakalandı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde polis yol kontrolünde, sahte kimlik kullanan bir kişi ile ruhsatsız silah ve bıçak bulunduran toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde polis yol kontrolünde, sahte kimlik kullanan bir kişi ile ruhsatsız silah ve bıçak bulunduran toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.


İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen denetimlerinde, O.K. isimli kişinin üst aramasında ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait şarjörde basılı vaziyette 6 adet dolu fişek ele geçirdi. E-87 yolu üzerinde yapılan diğer uygulama sırasında durdurulan araçta, H.B isimli şahsın ibraz ettiği sürücü belgesinden şüphelenen ekipler, kimliği ve sürücü belgesi üzerindeki fotoğraflarının aynı ancak diğer bilgilerinin farklı olduğunu tespit etti. H.B. hakkında "Resmi Belgede Sahtecilikten" adli işlem başlatılırken, polis aynı aracın içerisinde bulunan H.T isimli kişinin ise üst aramasında ise yaklaşık 20 cm uzunluğunda çift tarafı keskinleştirilmiş kama tabir edilen bir adet bıçak ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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