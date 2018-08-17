Gömeç’te susuzluk sorunu tarihe karışıyor

Gömeç ve Ulubeyler Mahallesi’nde bu yaz sıklıkla baş gösteren içme suyu kesintilerinin ardından harekete geçen Eşref Uslu, titizlikle hazırlattığı fizibilite raporlarını tamamlayarak BŞB Başkanı Zekai Kafaoğlu’na sundu.

Başkan Kafaoğlu’nun talimatıyla BASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ivedilikle başlatılan içme suyu sondaj çalışmalarında Ulubeyler Mahallesi’nde ilk ölçümlere göre yaklaşık 170 metre derinlikte 80 litre/saniye oranında büyük bir su kaynağına ulaşıldı.

BASKİ tarafından yürütülen içme suyu sondaj çalışmaları kapsamında; yaklaşık 80 yıldır ilçeye bağlı Kobaşlar Mahallesi’nde yaşanılan su sıkıntısının da giderilmesi için BASKİ ekiplerinin bölgede artezyen kazısı yaptığı öğrenilirken, yapılan çalışmalarda son derece kaliteli içme suyu damarına ulaşıldığı, bunun yanı sıra da Karaağaç Mahallesi’nde de yapılan sondajda 35 litre/saniyelik yeni bir içme suyunun daha bulunduğu bildirildi.

Gömeç’te bulunan yeni su kaynaklarının Kurban Bayramı’nın hemen akabinde ilçe şebekesine verileceğini müjdeleyen Eşref Uslu, “Yeni su kaynaklarımız başta Ulubeyler olmak üzere Gömeç’imizin tüm içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır. Bu çalışmaları büyük bir özveriyle yapan BASKİ Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen personele ve özellikle de her daim İlçemizin dertlerini dert edinen, gönül adamı ve değerli ağabeyim Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu’na ilçe halkımız adına teşekkür ederim” diye konuştu.