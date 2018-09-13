Gömeç'te üretilen "balzamik" sirke her derde deva

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde imal edilen balzamik sirke rağbet görüyor.

Kaz ve Madra dağları eteklerindeki bağlardan topladığı üzümlerle balzamik sirke üreten Mehmet Manisalı'ya Fransız Jean Ziğnani de yardımcı oluyor. Hazırlanan balzemik sirkenin 12 yıl süreyle meşe fıçılarda bekletileceğini anlatan genç iş adamı zeytin yağında olduğu gibi sirke üretiminde de iddialı olduklarını söyledi. 10'dan fazla çeşit meyveden geleneksel sirke ürettiklerini anlatan 36 yaşındaki Manisalı, “Bu yıl ki üzüm hasadını yaptık. Bağlarımızdan topladığımız üzümlerimizi üretim yerine getirdik. Sonra da Balzamik sirke yapımı için kaynattık. Ve onları yaklaşık 12 yıl beklemeye aldık. Balzamik sirke, her yıl hasat yapıldıktan sonra üzümleri birinci fermantasyon döneminde beklettikten sonra içerisindeki su miktarını azaltmak için 80 derecede yaklaşık 25-30 saat kaynattıktan sonra krom tanklarda bekletiyoruz. Dana sonra meşe fıçılarda uzun yolculuğa başlıyor. Aynı zamanda eski yöntemlerle, anne annelerimizin ve baba annelerimizin yaptığı üzüm sirkesini meyve sirkesini daha birçok meyvenin sirkesini yapıyoruz. Burhaniye bölgesinde organik Kırtık köyünden aldığımız çilek, elma ve birçok meyvenin sirkesini yapıyoruz. Bu ürettiğimiz üzüm ve meyve sirkelerini en az 6 ay meşe fıçılarda bekleterek yararlı bakterilerin değerlerini artırıyoruz. Ürettiğimiz zeytin yağları ve sirkeleri İngiltere, Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediyoruz” dedi.