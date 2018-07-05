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05 Temmuz 2018 10:44

Gömeç’te yeni sanayi sitesi yapılacak

Gömeç ilçesinde, Burhaniye Ticaret Odası tarafından Gömeç’te yeni sanayi sitesi yapılmasına stard verildi.

Gömeç’te yeni sanayi sitesi yapılacak

05 Temmuz 2018 10:44

Bir süredir Burhaniye Ticaret Odası yönetimi tarafından Gömeç ve Karaağaç’ta ki üyelerine yönelik ziyaretler yapılırken, talep edilen büyük iş yerlerinin yapımı için düğmeye basıldı.


Gerçekleşen ziyaretlerde, Gömeç ve Karaağaç’ta Burhaniye Ticaret Odası üyeleri arasında yapılan üye ihtiyaç anketi ve talep çalışması neticesinde ortaya çıkan, büyük iş yerlerinden oluşan yeni sanayi sitesi yapımı için bir dizi toplantılar yapıldı. Bu kapsamda izlenecek yol haritası ve uygun arazi bulunması için Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel ve beraberindeki heyet Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde önemli kararlar alındı. Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Gömeç’de yeni sanayi sitesi için çalışmalara başlandığını söyledi.




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