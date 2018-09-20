Gönen'de 14 öğrenciye bir öğretmen düşüyor

Balıkesir'in Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz Gönen'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında okulların yüzde 80 doluluk oranı ile açıldığını söyledi. Yılmaz; "Gönen İlçesinde, 44 Resmi, 3 Özel Okul olmak üzere 11262 Öğrenci ve 800 Öğretmen ile 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılına başlamış bulunmaktayız. Gönen'de 2014 yılından bu yana tekli eğitim devam ediyor. Derslik başına düşen öğrenci sayısı İlkokullarda 20, Ortaokullarda 22 ve Liselerde ise 19. Bu şu anlama geliyor. Gönen İlçemizde her 14 Öğrenciye 1 Öğretmen düşüyor.”dedi.

Gönen'de okulların kapasitesinin yeterli olduğunu ifade eden Yılmaz, “Okullarımızın yüzde 80 kapasitesi dolu. İlçemiz okullarında sosyal, sportif ve kültürel mekanlara ihtiyacımız var. Mevcutta okullarımızda sadece bir kapalı spor salonu var ama gelecek yıl bir okulumuza daha kapalı spor salonu yapılacak” dedi.

Eğitimde amacın sevgi ve saygıya dayalı insani duyarlılığı yüksek bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz, “Mutlu , huzurlu ve verimli bireylere Gönen'i emanet etmek hedefimiz. Bu doğrultuda tüm bireylerimizin örgün ve yaygın eğitim aracılığıyla yeteneklerini ortaya çıkarmak eğitim sektöründeki tüm çalışanların en önemli görevidir. Çalışmalarımızda, fırsat eşitliğini ortaya koyarak, şehir kültürünü tüm kesimlerde dominant kültür haline getirmek istiyoruz. İlçemizin; Akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki çalışmaları ve planlamaları üst seviyede olup, bir çok başarıları barındırıyor” dedi.