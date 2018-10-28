Gönen'de esrar operasyonu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir evde bir kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Kullanımı" olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda adli makamlardan anılan arama kararına istinaden Gönen'in Gündoğan Mahallesinde M.K. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 900 gram saf, 200 gram da tütün ile karıştırılmış toplam bin 100 gram esrar ile bir adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla M.K. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.