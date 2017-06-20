Gönen’de motosikletçilere denetim

Trafik ekipleri 445 motosikleti kontrol ederken, tescilsiz ve ehliyetsiz 98 motosiklet trafikten men edildi, kurallara uymayan sürücülere ise toplamda 56 bin 375 lira para cezası kesildi.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde tescilsiz, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine göz açtırılmıyor. Motosiklet kazalarının en fazla yaşandığı ilçelerin başında gelen Gönen’de, kazaların önüne geçmek amacıyla Gönen Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü özel denetim uygulaması başlatıldı. Motosiklet kazalarının yoğun olduğu kavşak ve caddelerde denetimler sıklaştırılırken, Gönen İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, özel denetim uygulamasının yıl boyunca devam edeceğini açıkladı.

Gönen’de motosiklet kullanımının ve motosikletten kaynaklanan kazaların çok fazla olduğuna dikkat çeken Coşkun, ”Vatandaşımızın can güvenliği için bu tedbiri aldık. İnsanlarımızın canı yanmasın, ölümler olmasın. Şu ana kadar trafik ekiplerimiz kasksız sürücüleri uyardı. Otomobillerde nasıl emniyet kemeri önemliyse, motosikletlerde de kask hayat kurtarır. Bayram öncesi kasksız motosiklet sürücülerine ceza uygulaması başlatılacak. Milletimizin acısız, gerçek anlamda bayram yapmasını istiyoruz” dedi.