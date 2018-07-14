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14 Temmuz 2018 11:01

Gönen’de trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Gönen’de trafik kazası: 1 ölü

14 Temmuz 2018 11:01


Gönen ilçesi Sarıköy Mahallesi’nde Gönen-Biga karayolunun 12’nci kilometresinde meydana gelen kazada Baki Dal yönetimindeki 10 KN 052 plakalı araç, Biga istikametine giderken yine aynı istikamette seyir halinde olan Talha Koç (12) idaresindeki 10 ALU 06 plakalı motosiklete arkadan çarptı.


Kazada motosikleti kullanan Talha Koç hafif yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan İsmet Koç ise kaldırıldığı Gönen Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza sonrası araç sürücüsü Baki Dal gözaltına alındı.




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