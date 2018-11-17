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Gönen'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Gönen’de yapılan operasyonda 825 gram esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Gönen'de yapılan operasyonda 825 gram esrar ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal eden ve yasa dışı ekim yapan kişilere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde C.K. isimli şahsın evlerinde arama yapıldı. Şahsın Küpçıktı Mahallesi'ndeki evinde 780 gram kubar esrar, 100. Yıl Mahallesi'ndeki evinde 45 gram kubar esrar olmak üzere toplam 825 gram uyuşturucu ele geçirildi. Savcılıkca C.K isimli şahsın sorgulaması sürüyor.

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