Gönen'de zeytinler dikiliyor, yüzler gülüyor

Balıkesir'in Gönen Sarıköy Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Ulukır Mahallesinde 100 hektar alanlık orman bölgesi gelir getirici tür kapsamında zeytin fidanları ile buluştu.

Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıköy Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Ulukır Mahallesinde uzun yıllardan beri kullanım konusu açığa kavuşmayarak kangrene dönen 100 hektar alanlık orman alanı ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefliğince gelir getirici tür kapsamında zeytin fidanları ile buluştu. Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı yaptığı açıklamada “Mahkeme kararı ile orman olan bu alanlarda vatandaşlarımız yıllarca çözüm beklemiş bizde bu sorunlu arazide zeytin ağaçlandırması yaparak köylümüze sertifika ile 49 yıllığına kullanım hakkını vererek sorunu çözmüş bulunuyoruz. Millet ormancılığı ile milletle birlikte hareket ederek meselelere yerinde çözüm üretmiş oluyoruz. Vatandaşımızın yüzündeki tebessüm bunu doğruluyor.” dedi.

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Erdoğan Öztürk'ün gözetiminde yapılan dikim faaliyetinde fidanlar bizzat köylüler tarafından alınarak yine kendileri tarafından dikilmesiyle örnek bir çalışma sergilenmiş oldu.