Gönül Sofrası bu kez Bigadiç’de kuruldu

500 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen iftar programı Bigadiç Kapalı Pazar yeri yanındaki etkinlik alanında gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı iftar programına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Ali Aydınlıoğlu ve Kasım Bostan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı Osman Bıldır, Bigadiç Belediye Başkanı Hasan Avcu, Daire Başkanları ile birlikte Bigadiçliler katıldı.

Çocuklara yönelik Jonglör ve sihirbaz gösterileri ile başlayan iftar programı kuran tilaveti ile devam etti. Oruçların açılmasının ardından, Bigadiç halkına seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, iftar sofralarına gösterilen yoğun ilgiden dolayı son derece memnun olduğunu dile getirerek özetle şunları söyledi; “20 ilçemizde kurduğumuz iftar sofralarında hemşerilerimizle birlikte iftar yapmanın, ekmeğimizi, yemeğimizi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bizler için oldukça mutluluk verici bir durum. Belediyecilik demek, asfalt dökmek, taş döşemek, alt yapı yapmak demek değildir. Halkla beraber olmak, onlara dokunmak gerekiyor. Biz bunu göreve geldiğimiz ilk günden bu yana özenle yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan hizmetlerimizi sürdürüyoruz, diğer yandan halkımızın dertlerinle dertlenip, onların isteklerine cevap vermeye gayret gösteriyoruz. Bu sayede ilçelerimizi tekrar tekrar ziyaret ederek sorunları yerinde görüyor, anında müdahale edebiliyoruz. Bigadiç’e defalarca geldik, gelmeye de devam edeceğiz. Yaptığımız işler var, yapacağımız işler de var. Kimse meraklanmasın yapılacak olan işleri de yine biz yapacağız.” şeklinde konuştu.