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Gönüllü olarak denizler ve ada sahillerindeki çöpleri topluyorlar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde dalış sporu yapan amatör ve profesyonel dalgıçlar, dalış sonrasında ada sahilleriyle deniz dibindeki çöpleri toplayarak çevre temizliğine gönüllü olarak katkı veriyorlar.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde dalış sporu yapan amatör ve profesyonel dalgıçlar, dalış sonrasında ada sahilleriyle deniz dibindeki çöpleri toplayarak çevre temizliğine gönüllü olarak katkı veriyorlar.


Ayvalık'ta İda Dalış Merkezi sahibi ve eğitmeni Yılmaz Tabanlı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen uygulama vatandaşların takdirini topluyor. Topladıkları neredeyse kamyonlar dolusu çöpü ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na döndüklerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp toplama araçlarına teslim eden dalgıçlar adına konuşan Yılmaz Tabanlı, yaptıkları gönüllü faaliyetten son derece huzur duyduklarını belirtti.


Ayvalık'ın irili ufaklı 22 adasında gerçekleştirdikleri dalış eğitim faaliyetlerinde fark ettikleri her çöpü toplamaya çalıştıklarını kaydeden Tabanlı, “Ççöpleri ekolojik dengeye zarar vermemesi için gönüllü olarak topluyoruz” dedi.


20 yıldan bu yana Ayvalık'ta dalış turizmi ve eğitmenliği yaptığını aktaran Yılmaz Tabanlı, “Fırsat buldukça bu temizlik hareketini sessiz sedasız yıllardır yapmaya çalışıyoruz. Biz bu çöpleri adalardan toplamaktan zaman zaman yılıyoruz ama sağolsun insanlarımız da bu çöpleri inadına ada koylarına ve deniz dibine atmaktan bıkmıyorlar” diyerek hayıflandı.

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