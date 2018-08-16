Görevden ayrılmış uzman çavuşlardan örnek davranış

Eski uzman çavul ve Uzmanlar Federasyonu Balıkesir İl Başkanı olan Fatih Akdede, FETÖ baskıları, sağlık ve ailevi nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kalan uzman çavuşların, teröristlere karşı mücadele ettikleri gibi, 15 Temmuzda’da ülkenin birlik ve beraberliğine kast eden FETÖ hainlerine karşı mücadele verdiklerini söyledi.

Türkiye’nin dünyanın güçlü ülkeleri arasına girdiğini ve ABD’nin ülkeye başlattığı ekonomik savaşın Türkiye’ye hiçbir zarar vermeyeceğini ifade eden Akdede, "Amerika’nın ülkemize dolar üzerinden başlattığı ekonomik savaşa da sessiz kalamayız. Asgari ücret maaşlarımızı devletimizin bekası için devlet hazinesine gönderiyoruz. Bu ülke kolay kazanılmadı. Ne şartlarda olursa olsun kanımızın son damlasına kadar vatanımızı koruyacak ve devletimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.