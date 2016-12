Görme engelli vatandaştan ilginç uygulama

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde engellilere yönelik yaptığı çalışmalarla adını duyuran görme engelli Genel Namık Tuncer, farklı bir etkinliğe damgasını vurdu. Üniversite öğrencilerinin gözlerini kapatarak bastonla yürümelerini sağlayan Tuncer, görme engellilerin çektiği sıkıntıları uygulamalı olarak gösterdi. Öğrenciler gözlerindeki bantla yürümekte zorluk çekerken, bandı çıkarttıklarında ise görebildiklerine şükrettiler.

Ayvalık’ta görme engelliler adına bir çok çalışmaya imza atan Namık Tuncer, eşi ile birlikte görme engellilerin çektiği sıkıntılara dikkat çekmek için ilçe ve illeri gezmeye başladı. Gömeç, Burhaniye, Edremit ve Havran ilçelerinde yaptığı etkinlik sonrası Balıkesir’e gelen Namık Tuncer, il merkezinin çeşitli yerlerinde kendisine eşlik eden üniversite öğrencileriyle birlikte, görme engellilerin çektiği sıkıntıları uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak destek verdiği proje hakkında bilgi veren Tuncer, "Balıkesir Üniversitesindeki gönüllü arkadaşlarımızla beraber ’engelli olduktan sonra nasıl hayata giriyorsun’ adında uygulamalı bir çalışma yapıyoruz. Bugün görme engelli olacaklar, hafta sonu da ortopedik engelli olarak tekerlekli sandalye kullanacaklar. Şehir içinde nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar, halktan nasıl tepki alıyorlar bunları öğrenip öğrencilerimizin duygularını alacağız" dedi.

Görme engellilerin yaşadığı sıkıntıları toplumun her kesimine anlatmak istediklerini söyleyen Namık Tuncer, "Arkadaşlarımız şu an baston kullanmasının ne kadar zor olduğunu öğreniyor ve ne tür zorluklarla karşılaştıklarını görüyorlar. Etraftaki insanların duyarlı olup olmadıklarını öğreniyorlar" dedi.

Engelli bir çok bireyin her işin altından kalkabileceğini ve fırsat verildiğinde ise yapamayacakları hiç bir şey olmayacağını vurgulayan Tuncer, "Bu seneki çalışmalarım Üniversite öğrencileriyle ağırlıklı olacak. Hayatlarının son basamaklarında, son eğitimi alan bu arkadaşlarımız bundan sonraki hayatlarında, ilk etapta engellilerle diyalogda olup, çalışmış oldukları iş yerlerinde karşılaştıkları engelleri daha iyi anlayacaklardır" dedi.

Bir çok okulda farklı etkinlikler düzenlediğini belirten Tuncer, Emniyet ve Jandarma ile de ortak projelere imza atarak trafik eğitimleri verdiklerini de söyledi.

Balıkesir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Düriye Bozok’un da katıldığı etkinlikte, gözlerindeki bandı çıkartan öğrenciler ise görme duyuları çalıştığı için hallerine şükrettiler. Etkinlikte yer alan üniversite öğrencisi Ayşenur Nalbur, görme engelli vatandaşlar ile engeli olmayanlar arasında uçurumlar olduğunu belirterek, "Aradaki fark bambaşka. Her zaman görebildiğime, duyabildiğime şükretmişimdir. Çocukken de çok korktuğum oyunlardan birisi kör ebeydi. Gerçekten kör olsaydım yaşayamazdım diye düşünüyorum. Çok zor, toplum bilinçsiz. Bunu ben bugün fark ettim. Daha önce dikkatimi çeken bir konu değildi. Engelliye nasıl davranılması gerektiği, bu tarz konular bence eğitim verilmesi gereken ilk konulardan biri" dedi.

Berre Zeynep Uçan isimli öğrenci ise, "Daha özgür hissediyorum görürken. Gözler kapalıyken endişeli, gergin oluyorsun ve güvensiz hissediyorsun. İnsanlar gerçekten çok anlayışsız. Yanlış bigileri var ya da hiç bilgileri yok. O konuda bilgilendirmeleri gerekiyor. Karmaşık hissediyorsunuz, her şey hızlı akıp gidiyor ama siz yavaş yavaş hareket ediyorsunuz. Gerçekten zor bir duyguymuş onu anladım" dedi.

Görme engelli Namık Tuncer Balıkesir’deki etkinliklerine hafta sonuna kadar devam edeceklerini belirterek, pazar günü Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nin katkıları ile ve ardından ise İstanbul’da İstanbul Üniversitesi’nin katkılarıyla görme engelliler adına farkındalık projesini devam ettirecek. Ardından ise Manisa ve İzmir illerine geçecek.