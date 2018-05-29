Görsel sanatlar sergisi açıldı

Edremit Körfez Anaadolu Lisesi tarafından düzenlenen Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, basın mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç birlikte kesti. Öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel sanatsal eserler izleyenlerden tam not aldı.