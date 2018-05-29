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29 Mayıs 2018 16:28

Görsel sanatlar sergisi açıldı

Balıkesir’in Edremit Körfez Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından açılan Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi büyük ilgi gördü.

Görsel sanatlar sergisi açıldı

29 Mayıs 2018 16:28


Edremit Körfez Anaadolu Lisesi tarafından düzenlenen Görsel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, basın mensupları, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla A. Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç birlikte kesti. Öğrencilerin yaptığı birbirinden güzel sanatsal eserler izleyenlerden tam not aldı.




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