İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gugukçukla bakkalın dostluğu şaşırtıyor

Balıkesir’in Manyas ilçesinde bir bakkal, yavruyken bulup beslediği gugukçuk kuşuyla dost oldu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir bakkal, yavruyken bulup beslediği gugukçuk kuşuyla dost oldu.


Manyas'a bağlı Akçaova Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten 56 yaşındaki Şemsettin Kalpakçı, sabah iş yerini açmaya geldiğinde dükkanının önünde bir gugukçuk kuşu yavrusu ile karşılaştı. Kalpakçı, henüz uçamayan yavru kuşu kediler yemesin diye muhafaza altına aldı. Kalpakçı, ilk günlerde şırınga yardımı ile sıvı yiyecekler vererek kuşu besledi. Gugukçuk ile bakkalın arkadaşlığı şimdi görenleri şaşırtıyor.


Şemsettin Kalpakçı, "Kuş epey büyüdü. Yavruyken aldığım için ayrılmak zor gelecek. Piliç yemiyle, buğdayla besliyoruz. Tüylerini büyüttü, inşallah yakın bir zamanda tabiata salacağım" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.