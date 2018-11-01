Gündemleri Balıkesir-Çanakkale yolu oldu

Balıkesir'de bakanların da katılım sağladığı Yarış Ortaokulu'nun açılışında bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Balıkesir-Çanakkale karayolu üzerinde yapımı süren Küçükkuyu rampalarındaki çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı Balıkesir Yarış Ortaokulu'nun açılış programında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili aynı zamanda Çanakkale Milletvekili olan Bülent Turan yapımı süren yol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Protokol sıralarında yan yana oturan iki deneyimli siyasetçi Çanakkale'nin Küçükkuyu mevkinde rampalarda süren çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunurken her iki ile de katma değer sağlayacağı sohbetin konusu oldu.