İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gündemleri Balıkesir-Çanakkale yolu oldu

Balıkesir’de bakanların da katılım sağladığı Yarış Ortaokulu’nun açılışında bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Balıkesir-Çanakkale karayolu üzerinde yapımı süren Küçükkuyu rampalarındaki çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Balıkesir'de bakanların da katılım sağladığı Yarış Ortaokulu'nun açılışında bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Balıkesir-Çanakkale karayolu üzerinde yapımı süren Küçükkuyu rampalarındaki çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı Balıkesir Yarış Ortaokulu'nun açılış programında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili aynı zamanda Çanakkale Milletvekili olan Bülent Turan yapımı süren yol hakkında değerlendirmelerde bulundu. Protokol sıralarında yan yana oturan iki deneyimli siyasetçi Çanakkale'nin Küçükkuyu mevkinde rampalarda süren çalışmalar ile ilgili bilgi alışverişinde bulunurken her iki ile de katma değer sağlayacağı sohbetin konusu oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.