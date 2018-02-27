Mevcut Başkan Halil Güner güven tazeledi.

Sındırgı Esnaf ve Sanatkarları oda seçimlerine 3 aday başkanlığa talip oldu. Esnaf Odaları seçimlerinde Divan Başkanlığını Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (BESOB) Fehmi Erdem yaptı. Konuşmalar sonrası yapılan seçimde 734 kayıtlı üye oy kullandı. Mevcut başkan Halil Güner 469 oy alırken diğer adaylar, Mustafa Yar 161, Bülent Ata ise 98 oy aldı.

Yeniden başkanlığa seçilen Güner , “Yapılan seçimlerde aday olan arkadaşlarımızı da, seçimlerin demokrasi şölenine dönüşmesine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Yeniden aldığımız bu görevde Allah bizleri mahcup etmesin inşallah. Esnafımız için, halkımız için yeniden daha güzel, daha faydalı hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.