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28 Haziran 2017 15:44

Gürcüler, ’Biz bize’ etkinliğinde buluştu

Manyas’ın kırsal Cumhuriyet Mahallesinde bu yıl 8.

Gürcüler, ’Biz bize’ etkinliğinde buluştu

28 Haziran 2017 15:44

si gerçekleştirilen etkinlikte Gürcü vatandaşlar bir araya geldi.


Kırsal Cumhuriyet Mahallesinde geleneksel Çwen çwena (Biz bize) ve bişi (lokma) gününün bu yıl 8.’si yapıldı. Mahallenin kullanılmayan okulunun bahçesinde yapılan etkinliğe Cumhuriyet Mahallesi ile mahallede doğup büyüyen daha sonra yaşamlarını mahalle dışında sürdüren vatandaşlar ve çevre illerdeki gürcü vatandaşlar katıldı. Etkinliğin yapıldığı alanda pişirilen bişiler konuklara ve mahalle halkına ikram edildi. Cumhuriyet Kalkındırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Salim Ülkü’nün açılış konuşması ile başlayan eğlenceler sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.Gece boyunca yerel sanatçıların seslendirdiği ezgiler ile halay çeken Gürcüler, yöresel el işleri ve yiyeceklerin satışa sunulduğu bir kermes düzenlediler.




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