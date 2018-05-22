Güre Pazarı son kez sokakta kuruldu

Semt pazarı önümüzdeki hafta Edremit Belediyesi tarafından yaptırılan yeni modern kapalı Pazar yerinde hizmet verecek.

Sokak arasında son kez kurulan Güre Semt Pazarı’nın konukları arasında Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka da vardı. Kamil Saka sokakta kurulan semt pazarında esnaflar ile sohbet edip evinin alışverişini yaptı. Gelecek hafta pazarın yeni yerinde kurulacağını ifade eden Başkan Saka “Bu hafta son kez eski yerinde kurulan Güre Pazaryeri’nde evimin alış-verişini yapıp pazarcı esnafımızla ve yurttaşlarımızla sohbet ediyor, hayırlı işler ve bereketli kazançlar diliyorum. Bundan sonra Güre Pazarı önümüzdeki hafta hizmete açacağımız, modern yapısı ve sahip olduğu özellikleriyle bölgedeki pazaryeri ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan Güre Kapalı Pazaryeri’nde hizmet verecek. Daha modern ve çağdaş bir kent için hazırladığımız projeleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyoruz.”dedi.