Güre pazarı yeni yerinde

Vatandaşlara daha iyi hizmet, pazarcılara ise daha kaliteli ve sağlıklı bir ortamda ürünlerini satma fırsatı bulunan Edremit Belediyesi tarafından yapılan Güre Kapalı Pazar Yeri hizmete girdi.

Çalışma hakkında bilgi veren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Bölgedeki pazaryeri ihtiyacını modern bir şekilde çözümlemek için projelendirdiğimiz ve kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamladığımız Güre Kapalı Pazaryeri’ni hizmete açtık. Yaklaşık 2 bin 530 m2 alan üzerine kurulu olan kapalı pazaryeri; hem yapısı, hem de özellikleriyle kentimize yakışır modern bir pazaryeri oldu. Aldığımız olumlu geri dönüşler de bizleri mutlu ediyor. Güzel Edremit’imiz için üretmeye, yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor, bunun için çok çalışıyoruz.” Dedi.