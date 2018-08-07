Güreşin kalbi Kepsut’ta atacak

’su için geri sayım başladı. Bu yıl düzenlenecek güreşlere 450 pehlivanın katılması bekleniyor.

Geleneksel Kepsut yağlı güreşlerine 10 bin güreşseverin katılması bekleniyor. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul güreşler öncesi yaptığı açıklamada güreşlere çok önem verdiklerini belirterek, "Kepsut Yağlı pehlivan güreşleri yıllar geçtikçe popülaritesini arttırdı. Başkan Cankul "Balıkesir’in bütün ilçelerinde güreş düzenleniyor ancak Kepsut’ta her yıl çok sayıda güreşçi burada er meydanında kozlarını paylaşıyor. Ata sporumuz güreşi yaşatmaya devam edeceğiz. Yiğitlik, mertliğin timsali, spor’un ahlak yönünü ön plana çıkaran güreşleri bu yılda büyük bir coşkuyla düzenleyeceğiz. Bizde güreş için çalışmalar bir önceki yıl bittikten hemen sonra başlar. Yaklaşık bir yıldır bu güreşler için çalışıyoruz. Balıkesirlilere keyifli güreş organizasyonu izlettirmek istiyoruz" dedi

Balıkesirli ve Kepsutlu güreş severleri er meydanına davet eden Başkan Cankul "Her yıl büyük bir coşkuyla düzenlenen güreşlere halkımız yoğun bir talep gösteriyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde spor’un birleştirici yönüyle bir kez daha huzur bulalım. Güreş binlerce yıllık ata sporumuzdur. Bu topraklarda var olduğumuz sürece Güreş vardı. Güreş sporu öyle yabana atılacak bir spor değildir. Bu sporda yiğitlik, mertlik, kardeşlik, ahlak ve vatan sevgisi bir aradadır. Biz bu toprakların kiracısı değil, ev sahibiyiz. Yerel geleneklerimizi sonsuza kadar yaşatacak ve tarihi hafızamıza sahip çıkacağız. Kepsut güreşlerini bu bilinçle düzenliyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından güreşçiler Kepsut’ta kozlarını paylaşacak. Bütün halkımızı 9 Ağustos Perşembe günü Kepsut’a er meydanına bekliyorum" dedi.