Gürespor çeyrek finalde Elazığ’ı konuk ediyor

Kulüp Başkanı Bayram Kayahan, 08 Mayıs Salıı günü saat 18.00’de Edremit Spor Salonu’nda oynanacak maça tüm taraftarları davet etti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Süper Lig’i hedefleyen Edremit Belediyesi Gürespor, Play-Off çeyrek finalinde Elazığ Özel İdare ile mücadele edecek. İki galibiyet alan takımın tur atlayacağı çeyrek final serisinde Körfezin Melekleri saha avantajını da kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. 08 Mayıs Salı gürü saat 18.00’de Edremit Spor Salonu’nda oynanacak maça tüm taraftarları davet eden Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Bayram Kayahan, Anadolu’da kadın basketbolunun lokomotiflerinden olan Gürespor’u hedefledikleri Süper Lig’e taşımak için mücadele ettiklerini kaydetti, Kayahan “Engelleri birer birer aşarak hedefe yürüyoruz. Normal sezonun ardından sıra play-off’lara geldi. Ligimizin güçlü ekiplerinden Elazığ Özel İdare ile play-off dörtlü final grubuna yükselebilmek için mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızın desteği ile başaracağımıza inanıyorum. Salı günü saat 18.00’te tüm sporseverleri Edremit Spor Salonu’na bekliyoruz” dedi.