Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 17:10

Gürespor, hakemleri geçemedi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek finalinin ilk maçında Elazığ Özel İdare’yi konuk eden Edremit Belediyesi Gürespor, hakemlerin son saniyedeki tartışmalı olduğu ileri sürülen faul kararı ile sahadan bir sayı ile mağlup ayrıldı.

Gürespor, hakemleri geçemedi

09 Mayıs 2018 17:10


TKBL’de Play-Off ilk turu ilk maçında Edremit Belediyesi Gürespor ile Elazığ Özel İdare karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maça hakemlerin tartışmalı kararları damga vurdu. Uzun süre geride oynayan ve sakatlığından dolayı Melek Bilge’den yararlanamayan Gürespor son 9 saniyeye 77-76 önde girerken önce İlsu iki faul atışından yararlanamadı ve ardından ise hakemden orta sahada geride iki kişi daha bulunmasının yanı sıra temas şiddetli olmamasına rağmen ilginç bir şekilde faul kararı geldi. Faul hakkı dolmayan Gürespor’a karşı verilen faul sonrasında gelen iki atış Elazığ ekibini 78-77 ile galibiyete taşıdı. Maçta 20 kez lehine faul çalınan Elazığ ekibi 25 kez faul çizgisine giderken Gürespor ise sadece 14 kez serbest atış kullandı ve 17 faul alabildi. Taraflar uzun uzun süre hakem üçlüsüne tepki gösterirken Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Kulüp Başkanı Bayram Kayahan’da sert açıklamalarda bulundu.


Kayahan, “Bu Edremit’e yapılmış büyük bir haksızlıktır. Rakibimizi tebrik ediyorum. Fakat Edremit’te bir basketbol katliamı yaşandı. Tam bir hakem faciası. Art niyet arıyorum. Ve hakemlerin üstünde ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. 25 yıldır kadın basketboluna emek veren Gürespor katledildi. Elazığ’da düdük çalacak hakemlere ve takımımıza üst düzey güvenlik talep ediyoruz. Eğer bu güvenceyi almazsak maça çıkmayacağız” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç