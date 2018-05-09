Gürespor, hakemleri geçemedi

TKBL’de Play-Off ilk turu ilk maçında Edremit Belediyesi Gürespor ile Elazığ Özel İdare karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maça hakemlerin tartışmalı kararları damga vurdu. Uzun süre geride oynayan ve sakatlığından dolayı Melek Bilge’den yararlanamayan Gürespor son 9 saniyeye 77-76 önde girerken önce İlsu iki faul atışından yararlanamadı ve ardından ise hakemden orta sahada geride iki kişi daha bulunmasının yanı sıra temas şiddetli olmamasına rağmen ilginç bir şekilde faul kararı geldi. Faul hakkı dolmayan Gürespor’a karşı verilen faul sonrasında gelen iki atış Elazığ ekibini 78-77 ile galibiyete taşıdı. Maçta 20 kez lehine faul çalınan Elazığ ekibi 25 kez faul çizgisine giderken Gürespor ise sadece 14 kez serbest atış kullandı ve 17 faul alabildi. Taraflar uzun uzun süre hakem üçlüsüne tepki gösterirken Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Kulüp Başkanı Bayram Kayahan’da sert açıklamalarda bulundu.

Kayahan, “Bu Edremit’e yapılmış büyük bir haksızlıktır. Rakibimizi tebrik ediyorum. Fakat Edremit’te bir basketbol katliamı yaşandı. Tam bir hakem faciası. Art niyet arıyorum. Ve hakemlerin üstünde ciddi bir baskı olduğunu düşünüyorum. 25 yıldır kadın basketboluna emek veren Gürespor katledildi. Elazığ’da düdük çalacak hakemlere ve takımımıza üst düzey güvenlik talep ediyoruz. Eğer bu güvenceyi almazsak maça çıkmayacağız” dedi.