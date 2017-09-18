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18 Eylül 2017 15:33

Gürsel Tekin, gurme evini ziyaret etti

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Gürsel Tekin, gurme evini ziyaret etti

18 Eylül 2017 15:33

Küçükkuyu Kültür ve Sanat Festivaline katılmak için bölgeye gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Balıkesir’in Edremit ilçesinde Nar Kadın Kooperatifi Gurme Evini ziyaret etti.


Kadınların kurup yönettiği ve bölgesel tatların yaşatılarak turizme hizmet vermesi için kurulan Gurme Evini ziyaret eden Gürsel Tekin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gürsel Tekin’e Edremit ziyaretinde ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “CHP İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin, CHP Edremit İlçe Başkanı Sayın Yusuf Sel, Küçükkuyu Belediye Başkanı Sayın Cengiz Balkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ertaş ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Nar Kadın Kooperatifi Gurme Evi’ni ziyaret ettik. Bölgemizde gurme turizminin artması ve kadın istihdamına önemli katkılar sağlayan kooperatifin yürüttüğü çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüştük.”dedi.




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