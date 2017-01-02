Güvenlik görevlisi Hatice Karcılar toprağa verildi

Yılbaşı gecesi İstanbul’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Hatice Karcılar, Balıkesir’in Erdek ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yılbaşı gecesi İstanbul’da yaşanan terör saldırısında polis memuru ile birlikte kapıda görevli olan Hatice Karcılar, Balıkesir’in Erdek ilçesinde gözyaşları ile uğurlandı. Cenazesi Atatürk Mahallesi’nde bulunan baba ocağına getirilen Karcılar için yakınlarından helallik istendi. Annesi Döndü ve babası Abdullah Koç’un gözyaşı döktüğü cenazede yakınları teröre tepki gösterdi. Öğle namazını müteakip Çarşı Cami’nde kılınan cenaze namazına Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı A. Edip Uğur, kaymakamlar, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. 2,5 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Karcılar, gözyaşları içinde ilçe kabristanına defnedildi.