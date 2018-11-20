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Haber alınamayan kadına kapı kırılarak ulaşıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 87 yaşındaki İsmihan Düşen isimli yaşlı kadına, itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak ulaştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 87 yaşındaki İsmihan Düşen isimli yaşlı kadına, itfaiye ekipleri dairenin kapısını kırarak ulaştı.


Edinilen bilgiye göre, olay 15.30 sıralarında Soğanyemez Mahallesi Ülkü yolu üzerinde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Evinde fenalaşan yaşlı kadın sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının kapıyı açamaması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin kapı zincirini kırarak girdikleri evde, sağlık ekipleri yapılan ilk müdahaleden sonra yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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