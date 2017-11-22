Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 16:48

Hacı Ahmet Mahallesinde parke taş sevinci

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, belediyenin geçtiğimiz haftalarda Hacı Ahmet Mahallesinde başlattığı parke taş yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

Hacı Ahmet Mahallesinde parke taş sevinci

22 Kasım 2017 16:48

Belediye Başkan Yardımcısı Güngör Persil, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Hacı Ahmet Mahallesine giden Başkan Yardımcısı Persil ve ekibini Mahalle Muhtarı Aygül Seçen karşıladı. Hacı Ahmet Mahallesi’nin; Nadide, Bahçe ve Ege Sokaklarında yapılan parke taş yol yapımı çalışmaları, Yunus Mahallesi Dumlupınar Sokakta da devam ediyor. Hacı Ahmet Mahallesi için toplamda 2 bin 903 metrekare parke taş yol yapan Burhaniye Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, Yunus Mahallesi Dumlupınar Sokakta da taş döşemeye başladı. Hacı Ahmet Mahallesi Muhtarı Aygül Seçen, çok uzun yıllardır Hacı Ahmet Mahallesinin her hangi bir hizmet alamadığını belirterek, Belediye Başkanı Necdet Uysal’a yapılan yollar için teşekkür etti. Yapılması gereken birkaç sokağın daha olduğunu hatırlatan Muhtar Seçen, Başkan Yardımcısı Güngör Persil ve parke taş döşeyen ekibe teşekkür etti. Hacı Ahmet ve Yunus Mahallelerinin çok uzun yıllar ihmal edildiğini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Hacı Ahmet ve Yunus Mahallelerimize yapılan yol çalışmaları ile mahallenin önemli bir bölümünün yol çalışmasını bitirmiş olacağız. Bütün Mahallelerimizde yürüttüğümüz yol çalışmaları belirli bir plan dahilinde ve öncelik sırasına göre devam etmektedir. Burhaniye’mizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz “dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç