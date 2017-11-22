Hacı Ahmet Mahallesinde parke taş sevinci

Belediye Başkan Yardımcısı Güngör Persil, Fen İşleri Müdürlüğü personeli ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Hacı Ahmet Mahallesine giden Başkan Yardımcısı Persil ve ekibini Mahalle Muhtarı Aygül Seçen karşıladı. Hacı Ahmet Mahallesi’nin; Nadide, Bahçe ve Ege Sokaklarında yapılan parke taş yol yapımı çalışmaları, Yunus Mahallesi Dumlupınar Sokakta da devam ediyor. Hacı Ahmet Mahallesi için toplamda 2 bin 903 metrekare parke taş yol yapan Burhaniye Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü, Yunus Mahallesi Dumlupınar Sokakta da taş döşemeye başladı. Hacı Ahmet Mahallesi Muhtarı Aygül Seçen, çok uzun yıllardır Hacı Ahmet Mahallesinin her hangi bir hizmet alamadığını belirterek, Belediye Başkanı Necdet Uysal’a yapılan yollar için teşekkür etti. Yapılması gereken birkaç sokağın daha olduğunu hatırlatan Muhtar Seçen, Başkan Yardımcısı Güngör Persil ve parke taş döşeyen ekibe teşekkür etti. Hacı Ahmet ve Yunus Mahallelerinin çok uzun yıllar ihmal edildiğini belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, ”Hacı Ahmet ve Yunus Mahallelerimize yapılan yol çalışmaları ile mahallenin önemli bir bölümünün yol çalışmasını bitirmiş olacağız. Bütün Mahallelerimizde yürüttüğümüz yol çalışmaları belirli bir plan dahilinde ve öncelik sırasına göre devam etmektedir. Burhaniye’mizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz “dedi.