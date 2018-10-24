Hacı Ömer Camisi'ne restorasyon

Erdek'te bulunan Hacı Ömer Camisi'nde yapılan restorasyon çalışmalarını Kaymakam Çalık yerinde inceledi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, 20 Ocak 2017 tarihinde restorasyon çalışmaları başlatılan Erdek Merkez Halitpaşa Mahallesi'nde yer alan Hacı Ömer Camisi'nde (Çarşı Camisi) incelemelerde bulunup şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarını yürüten şirket yetkililerinden bilgi alan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, “Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, onaylı restorasyon projesinde minarenin tamir edilmesi öngörülmüş iken, camideki çalışmalar esnasında minarenin tamir edilemeyecek durumda olduğu tespit edilmiştir. Konu hakkında Vakıflar Bölge Müdürlüğü statik uzmanları ve Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü üyeleri tarafından rapor hazırlanmış. Araştırma ve sökümler sonucunda elde edilen bilgilere göre, camiye ve minareye hangi müdahalelerin yapılması gerektiği tespit edilirken, yapılması gereken müdahale önerileri ve detayları ile minareye dair statik rapor doğrultusunda yeni bir restorasyon projesi hazırlanarak Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayı alınmıştır. Çalışmalar esnasında meydana gelen aksaklık tarihi yapının restorasyonu ile alakalı olarak tetkik ve raporlandırma sürecinden kaynaklanmaktadır. Çalışmaların biran önce tamamlanıp caminin ibadete açılması için çalışmaları yakından takip ediyorum” şeklinde konuştu.