Hakemler yarışmalarda tam not aldı

İtfaiye Müdürü İdris Altay ile beden eğitimi öğretmenleri Özgür Aras, Erhan Büyüksökmen ve Orçun Doyuran, yüzme, denizde ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışının yönetimini üstlendi.

Burhaniye’de 30 yıllık başarılı itfaiyeci İdris Altay, 25 yıldan bu yana hakemlik yaparken, beden eğitimi öğretmenleri de kendisinin yardımcısı oldu. Altay, “Yarışmaları adil bir şekilde yönetmek için arkadaşlarımızla beraber çalıştık. Yüzme yarışmaları, denizde ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları büyük ilgi gördü. Yarışmalara katılan gençlerin hakkının yenmemesi çok önemli. Şikayet almadığımız için çok mutluyuz. İşimizi severek yapıyoruz. Takdir edilmek çok güzel bir duygu” diye konuştu.