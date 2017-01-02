Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 19:03

Halep için yardım tırları yola çıktı

Halep için yardım tırları yola çıktı

02 Ocak 2017 19:03

Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Halep’te İnsanlık Ölmesin" başlıklı insani yardım ve sosyal duyarlılık kampanyası kapsamında Edremit Müftülüğü tarafından toplanan 2 tır dolusu yardım malzemesi Halep’e dualar ile uğurlandı.
Edremit Cennet Ayağı Mahallesi Öğretmen Evi karşısındaki Hacı Münir Şentürk Caminde toplanan yardımlar kiralanan iki tıra yüklenerek yola çıkarıldı. Düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Bu gün Edremit ilçemizden Halep’e iki tane tırımızı gönderiyoruz. Bizler Edremitliler olarak Halep’teki yardım çığlıklarına, feryatlara duyarsız kalmadık. Bu iki tır dolusu yardım malzemesini kısa sürede tamamlayarak gönderiyoruz. Bizler Türk Milleti olarak büyük bir milletiz. İhtiyaç sahibi insanların her zaman yanında olmuşuzdur ve olmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen başta Müftü vekilimiz olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Edremit Müftü Vekili Adem Polat “Başta gıda maddeleri olmaz üzere, temizlik malzemeleri ve bununla beraber soğuk bir havadayız. Orada ayakkabısı olmayan, terliği olmayan, üzerinde bir montu olmayan yavrucaklar var. Onlar için türlü türlü giyim eşyaları ve ayakkabılar mevcut. Bununla beraber bölgede zor şartlar olduğu için battaniyeye ciddi anlamda ihtiyaç vardı. Allah razı olsun bütün Edremitli kardeşlerim sayesinde ciddi anlamda bir battaniye stoku oluşturduk. Onları buradan göndermiş olacağız”dedi.
Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç’unda katıldığı uğurlama töreni yapılan dualar ardında tırların yola çıkması ile sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
9
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    9°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç