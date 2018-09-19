Hamza Dağ, İzmir'e Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösterdi. Dağ, İzmir'de sudan çok ciddi ücretler alındığını söylerken, Balıkesir'de köy yollarının bittiğini ve su da herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette belediye hizmetlerini değerlendiren Hamza Dağ, "Yaptığımız vizyoner çalışmaların, insana bizzat dokunan kalbe gönüle giren çalışmaların devamı için bu belediyelerde sonuç almamız başarılı olamamız elzemdir şarttır. Bunun için belediye başkanlarımız ciddi bir çalışma içindeler zaten. 4,5 yıldır bunu en iyi şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Zekai Başkan'da daha önce görev yapmış olduğu Altıeylül Belediyesi, şimdi de Büyükşehir Belediyesi ile bunu yapmaya gayret etti. Bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. İnşallah en iyi neticeyi en doğru kararlarla neticeye ulaşmak en büyük hedefimizdir. Ben Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Ben bizzat yaşamıyor olsam da, yaşayan çok sayıda akrabam ve yakınım var. Onlardan almış olduğum bilgiler Büyükşehir Belediyesinin oluşmasıyla birlikte bu şehirde çok önemli değişimleri gözlemlemiş noktadayız" dedi.

Dağ, konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Balıkesir'i örnek gösterdi. Hamza Dağ, "Aslında buradan belkide İzmir'e de bir mesaj vermek gerekir. Zaman zaman şununla da karşılaşıyorum. Çünkü bizim Balıkesir'e sınırı olan ilçelerimiz var. Bergama ve Kınık ilçemiz var. Zaman zaman oralarda ki köylere gittiğimizde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin o sınır köylerine yaptığı hizmetlerde bizimkileri karşılaştırma noktaları oluyor. Suyla alakalı konuda özellikle. Suyun bütün köylerde sisteme girmesi, sisteme girerken ücret mevzusu çünkü bizden çok ciddi ücretler aldılar köylerden. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin orada ki yapmış olduğu değişimi hızlı bir şekilde sağlamış olması, o köylerde bize zaman zaman bu konuda Balıkesir'de daha farklı uygulama var. Köy yolları bitmiş vaziyette, suyla ilgili bir problem yok denildiğine şahit oluyoruz. Bu da aslında karşılaştırma açısından da önemli bir husus. Bunu da bizzat yaşayan birisiyim, buradan gittiğimde bunu bizzat gören birisiyim. İnşallah bizim bu farkındalığı, bu farklılığı bu vizyoner bakışı önümüzde ki süreçte de devam ettirmemiz gerekiyor. Devam ettirmek içinde seçimleri yeniden kazanmamız gerekiyor, bunun içinde hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.