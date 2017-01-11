Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama adılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi.

6. sınıf öğrencileri, kedi ve köpekler için beslenme kutuları yaptı. Ayrıca bu beslenme kutularına konacak mamaları da öğrenciler kendi harçlıklarından artırdıkları paralarla temin etti. Öğrenciler, sokak sokak dolaşarak, kedi ve köpeklerin bol olduğu yerlere beslenme kutularını koydu.

Proje Yürütücüsü Mustafa Tahta, “Bu projeyle öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin destekleriyle öğrencilerimiz ilk önce beslenme kaplarını kendi elleriyle yaptılar. Daha sonra harçlıklarıyla mamaları aldılar. Yapmış olduğumuz bu beslenme kaplarını koyacağımız yerleri tespit ettik. Kapların sürekli kontrollerini yapacak öğrencilerimizi belirledik ve projeyi uygulamaya koyduk. Çocuğun hayvanları sevmesi, onlardan sevgi görmesi, onlarla ilgilenmesi, bakımı için sorumluluk alması çocuğun birçok alanında gelişimini destekler” dedi.