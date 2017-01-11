Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 18:34

Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama adılar

Harçlıklarıyla sokak hayvanlarına mama adılar

11 Ocak 2017 18:34

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besledi.
6. sınıf öğrencileri, kedi ve köpekler için beslenme kutuları yaptı. Ayrıca bu beslenme kutularına konacak mamaları da öğrenciler kendi harçlıklarından artırdıkları paralarla temin etti. Öğrenciler, sokak sokak dolaşarak, kedi ve köpeklerin bol olduğu yerlere beslenme kutularını koydu.
Proje Yürütücüsü Mustafa Tahta, “Bu projeyle öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin destekleriyle öğrencilerimiz ilk önce beslenme kaplarını kendi elleriyle yaptılar. Daha sonra harçlıklarıyla mamaları aldılar. Yapmış olduğumuz bu beslenme kaplarını koyacağımız yerleri tespit ettik. Kapların sürekli kontrollerini yapacak öğrencilerimizi belirledik ve projeyi uygulamaya koyduk. Çocuğun hayvanları sevmesi, onlardan sevgi görmesi, onlarla ilgilenmesi, bakımı için sorumluluk alması çocuğun birçok alanında gelişimini destekler” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç