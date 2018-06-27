Hasan Can Kültür merkezi yükseliyor

Altıeylül Belediyesi’nin kardeş şehri Ümraniye Belediyesi tarafından Altıeylül’e yaptırılan Hasan Can Kültür Merkezinin inşaatı sürüyor. Çayırhisar mevkinde bin 200 metrekare kapalı alan ve bin 600 metrekare bahçeye sahip olan tesis Altıeylül’ün ilk Kültür Merkezi olma özelliğine sahip. İki kat olarak inşa edilen tesiste 400 kişilik konferans salonu bulunacak. Yüzde 20’si tamamlanan tesisin Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.

Okulların tatil olmasıyla beraber ilçedeki okul yollarının yapım ve onarımına da hız veren Fen İşleri ekipleri hem kırsal hem merkez mahallelerde hizmet veriyor. Altıeylül Belediyesi Fen İşleri ekipleri merkez ve kırsalda bulunan birçok ortaokul ve lisenin okul bahçelerinde düzenleme işine devam ederken, bir çok kırsal mahallede ise kilitli parke taşı döşeme işi ve okul bahçelerine öğrencilerin spor yapabilmeleri için Bocce sahası yapılıyor.