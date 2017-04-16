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16 Nisan 2017 15:23

Hasta yataklarından kalkıp sandığa gittiler

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu için oy verme işlemi sürüyor.

Hasta yataklarından kalkıp sandığa gittiler

16 Nisan 2017 15:23

Sandıklara ilginin yoğun olduğu ilçede, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlardan sandığa gidip oy kullanmak isteyenleri özel araçlarla evlerinden alıyor.


72 yaşındaki emekli öğretmen Kamil Erdem, oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirmek için Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile temasa geçti. Özel araçla Erdem’in adresine giden görevliler, yürüme güçlüğü çeken vatandaşı evinden alarak oy kullanacağı okula götürdü. Rahatsızlığı sebebiyle uzun süredir oy kullanamadığını ifade eden Erdem, "İnşallah bundan böyle de beraber oluruz" dedi.



Hasta yatağından alındı, oyunu kullandı


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sunullah Mahallesi’nde ikamet eden ve geçirdiği rahatsızlık sonucu bir bacağı kesilen, felçli ve kalp pili ile hayatını idame ettiren Hasan Gencol (70) adlı vatandaşı da araçla evinden alarak oy kullanacağı Marmara Okulu’na getirdi. Yatağa mahkum olan ve tekerlekli sandalye ile eşinin refaketinde ikinci kattaki evinden indirilen Gencol, oyunu kullanmanın verdiği huzurla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.




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