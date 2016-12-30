Hastalanan yaşlı kadın için karla kapanan yolu aştılar

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Veliler Mahallesi’nde evinde rahatsızlanan 65 yaşındaki Ayşe Balcan’nın yardımına, kar nedeniyle ulaşımda yaşanan güçlük sonrası UMKE yetişti.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı öncesinde ilçeye konuşlandırılan UMKE ekipleri dört bir yandan gelen ihbarlara paletli ambulans ile yetişiyor. Bu ihbarlardan biri de ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki Veliler Mahallesi’nden geldi. İhbar üzerine 112 ekipleri, ilçede konuşlanan UMKE ekibini bölgeye yönlendirdi. Kar kalınlığının 60 santimetreye kadar ulaştığı bölgeye paletli ambulansla kısa sürede ulaşan UMKE ekipleri 65 yaşındaki Ayşe Balcan isimli kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından ise hasta paletli ambulansa bindirilerek Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede müşahede altında olan Balcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, UMKE ekipleri kendilerine her türlü desteği sağlayan Dursunbey Belediyesine teşekkür etti.