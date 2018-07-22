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22 Temmuz 2018 13:29

Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Balıkesir’de hastane bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ağır yaralı

22 Temmuz 2018 13:29


Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Ali Kirhan (33) ile Kadir Sayar (28) bir saat sonra Burhaniye Devlet Hastanesi bahçesinde karşılaşınca tekrar kavgaya tutuştu. Kadir Sayar, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Ali Kirhan’a ateş ederken, Kirhan, Ali Çetinkaya Caddesi’ne kaçtı. Kirhan’ı takip eden Sayar, burada da ateş etmeye devam ederken, Kirhan’a yüzünden 2, ayağından 1 olmak üzere 3 mermi isabet etti. Yaralı Ali Kirhan hastanede tedavi altına alınırken, zanlı kaçtı. Ağır yaralanan Ali Kirhan, ilk müdahalenin ardından Balıkesir Devlet Hastanesine gönderildi. Zanlı ise bir süre sonra polise teslim oldu.


Ali Kirhan ve Kadir Sayar’ın akraba oldukları öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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