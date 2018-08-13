Hastane güvenlikçisi öldürüldü

Ayvalık Devlet Hastanesi’ne güvenlik personeli olarak görev yapan Bayram Talip (40), Altınova’da büyükbaş hayvan besiciliği yapan 69 yaşındaki Mehmet Sıddık Akıncı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Altınova Mahallesi’nde Mehmet Sıddık Akıncı’nın evinde işlenen cinayetin sebebi henüz öğrenilemezken, olay yerine gelen maktul Bayram Talip’in annesi Suna ile babası Hasan Talip sinir krizi geçirdi.

Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Bayram Talip’in ölümü Ayvalık Devlet Hastanesi’ndeki mesai arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Jandarma ekipleri cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürürken, Bayram Talip’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan cinayet zanlısı Mehmet Sıddık Akıncı ile ismi öğrenilemeyen eşinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.