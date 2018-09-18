Hastane mutemedinden haber alınamıyor

Balıkesir'de "öğle yemeğine çıkıyorum" diyerek Edremit Devlet Hastanesi'nden ayrılan mutemetten haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Devlet Hastanesi'nde sabahleyin ana binada mesaiye gelen ancak daha sonra öğleyin yemek için yanına bir şey almadan çıkan hastane mutemedi Sinan Semiz'den bir daha haber alınmadı.

En son Edremit ilçe girişinde petrol önünden ilçeye yürürken görülen Semiz'in öğleden sonra mesaiye gelmemesi üzerine aile yakınları polise haber verdi. Sağlık çalışanları ise sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

Sosyal medyadaki paylaşımda arkadaşları, “Kardeşimiz Edremit Devlet Hastanesi çalışanlarından Sinan Semiz bugün öğleden sonra işyerinden yanına bir şey almadan ayrılmıştır. Şu an kendisinden haber alınamamaktadır. Yerini bilen ya da duyan olursa 0536 798 52 77 nolu telefondan ulaşabilirsiniz” denildi.