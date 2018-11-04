Hastaneye anlamlı ziyaret

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 15 Eylül Ortaokulu bünyesindeki Sam Jucin Tuncel'in girişimleriyle kurulan Mini Mini Empati Grubu'nun minik öğrencileri, dönem başkanları Nisanur Eraydın'ın öncülüğünde Ayvalık Devlet Hastanesi'nde hastalarla buluştu.

Hastanede yatan küçük çocuklara kendi cep harçlıklarıyla satın aldıkları oyuncakları hediye eden grup öğrencileri, daha sonra beraberinde götürdükleri kitapları hastalara okumayı da ihmal etmediler.

Grup üyeleri Ayvalık Devlet Hastanesi'ne yönelik gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında hastane başhekimi Evren Akgöl ile de sohbet ederek, hastanede kütüphane ve çocuk hastalar için oyun salonu düzenlemesi yapılmasını talep ettiler. 10 kişilik grubun hastalarla ilgilenip, onlara kitap okuması ve böylelikle moral vermesi hastane personel tarafından da memnuniyetle karşılanırken, başkan Nisanur Eraydın, hastanedeki hastalarla birlikte olup, onlarla sohbet etmek ve onlara kitap okumaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.