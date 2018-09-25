Hatipler Camii Kız Kur'an Kursu açıldı

Temeli 7 ay önce atılan Karesi Hatipler Camii Kız Kur'an Kursu Karesi Kaymakamı Demir ve Belediye Başkanı Yılmaz tarafından açıldı.

2018 yılının Mart ayında temeli atılan Karesi Hatipler Camii Kız Kur'an Kursu dualar ile eğitime başladı. 4-6 yaş 22 öğrenci ile bu yıl eğitime başlayan Kur'an Kursu'nda yapılan açılış töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukların gözlerindeki ışık ve sahip oldukları heyecanın onlara güzel bir gelecek bırakma azimlerini ve aşklarını arttırdığını söyledi.

"Devlet, millet ve belediye işbirliği"

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında 4-6 yaş öğrencilere hizmet verecek yeni yapılmış bir Kur'an Kursunun açılışını gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ben çok mutluyum çünkü Kur'an Kursu başlangıcından bitişine kadar buradaki devlet, millet ve belediye işbirliğinin tam bir göstergesi oldu. İlk geldiğimizde temelini atarken muhtarımız, dernek başkanımız, müftümüz buradaki din görevlilerimiz ve halkımız çok heyecanlıydı . Bu sene inşallah yetiştireceğiz dedik ve yetiştirdik. Bir şeyi yapmak isteyince oluyor. Aşkla kalkan yorulmazmış. Gerçekten ben emeği geçen tüm vatandaşlarımıza özellikle sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. ne kadar uğraşırsanız uğraşın bazı şeyler devlet eli değmedikçe hızlı olmuyor. Biz Karesi'de değerlerimize değer katmak istiyoruz. 4-6 yaş çok önemli bu yaşlar geri gelmiyor. Bu yaşlarda geleneklerimizin dinimizin çocuklara yüklenmesi çok önemlidir. Hocalarımıza öğrencilerimize başarılar ve diliyorum" dedi.

"Çocuklar bizlerin geleceği "

İhtiyaç olan her yerde bulunduğu için karesinin değerine değer kattığı için Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "Buradaki çocuklar bizlerin geleceği ve bu çocukların yetiştirilmesi biz büyüklerin görevidir. Biz ustalığı düzgün yaparsak geleceğimizle endişe etmeyelim. Eylemlerimiz ve icraatlarımızda olması gerekenlerden netice alalım. Bu yönüyle anlayışlarımıza ve kavrayışlarımıza dikkat edelim. Akşam yastığa başımızı koyduğumuz da eksiğim ne diye düşünürsek hayat biraz daha kolay olur. İnşallah bu kursumuzda yetişen öğrencilerimiz ülke genelinde ve dünyada önemli noktalarda görevler alacaklar" dedi.

Açılışa; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık, Hatipler Cami Derneği Başkanı Üzeyir Aksoy, Kuvayi Milliye Mahallesi Muhtarı Ali Kadir Dereli, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.