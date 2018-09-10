Havaalanı Kasım ayında bitecek

Balıkesir Merkez Havaalanı Terminal binası inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, yüzde 85'i tamamlanan ve 420 dönüm alan üzerinde 57 milyon 850 bin TL'ye mal olacak projenin Kasım ayında bitirileceğini müjdeledi.

AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Balıkesir'de yapımı devam eden ve bölge halkı tarafından merakla beklenen Balıkesir Merkez Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Şantiye Şefi Mustafa Tiryaki'yle birlikte inşaat sahasını gezen Başkan Demiraslan, proje hakkında detaylı bilgi aldı. Havalimanı inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Başkan Demiraslan, “Proje tutarı 57 milyon 850 bin TL olan Balıkesir Merkez Havalimanı Terminal binası inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Şu anda projenin inşaat seviyesi yüzde 85'lere ulaşmış durumda. Kağıt uçak görüntüsündeki çatısı ile özgün bir mimariye sahip bulunan terminal binası Balıkesir'imize layık muhteşem bir eser olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Aralık ayında tamamlanması planlanan inşaat çalışmalarını Kasım ayında bitirebilmek için yoğun bir çalışma sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Demiraslan, yılda ortalama 1 milyon yolcu taşıması planlandığını vurguladı. Demiraslan, “6 bin 500 metrekarelik yeni terminal binası, 28 bin 800 metrekarelik 4 uçak kapasitesine sahip apronu ve her türlü ihtiyaca cevap verebilecek özelliklerle donatılan diğer yapılarıyla havalimanımız, Balıkesir'i bölgenin cazibe merkezi haline getirecek. 2 bin 990 metreye 45 metre ebadındaki pisti, 11 bin metrekarelik taksi yolu alanı, bin 180 metrekare ARFF binası olacak. Bin 800 metrekare garaj binası, 930 metrekarelik ısı güç merkezi, 50 metrekarelik nizamiye binası, 2 bin 725 metrekarelik çevre yolu ve 2 bin 600 metrelik çevre tel örgüsü yapımı işleri proje kapsamında süratle yerine getiriliyor. 420 dönümlük bir arazi üzerine tesis edilen eseri yıl içinde halkımızın hizmetine sunmak için yaz kış, gece gündüz demeden canla başla çalışan kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Balıkesir'e 17 yılda 30 milyar TL'lik yatırım gerçekleştiren AK Parti vizyonunun Balıkesirlilerin hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürdüğünü ifade eden Demiraslan, “Doğalgaz, bölünmüş yollar, barajlar, üniversiteler, hastaneler, okullar. Güçlü Türkiye, gelişen Balıkesir hedefimizin önünde kimse duramaz. Körfezdeki Seyit Onbaşı Havaalanından sonra ikinci havaalanımızda inşallah Balıkesirlilerin hizmetine girecek. Balıkesir'e daha yapacak çok işimiz var” diye konuştu.