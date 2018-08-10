5 milyon lira katma değer kazandırılacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesince yapılan yazıl açıklama ile bildirildi.

Bölgede 20 bin ailenin zeytincilikten geçiminin sağlandığının bildirildiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamasında, “Balıkesir’de 810 bin 290 dekar alanda 11 milyon adet zeytin ağacı mevcut bulunmakta olup 20 bin 63 çiftçi ailesi geçimini zeytinden temin etmektedir. Bu derece stratejik öneme sahip olan zeytinin uçakla ilaçlama programına bu yıl da büyük hassasiyet gösterilmektedir. Bu mücadele programı kapsamında 5 ilaçlama uçağı ile 4 aplikasyona kadar zirai ilaçlama programının uygulanması amaçlanmıştır" denildi.

Yapılan açıklamada, Kuzey Ege ve Güney Marmara bölgesinde havadan ilaçlama yapılacağı duyurularak, "İlimiz gerek Körfez gerekse Güney Marmara bölgesindeki zeytin üreticilerimiz için en önemli zararlı olan zeytin sineği ile mücadele programına, Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Birliği Başkanlığı ve Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte 2018 yılı programı çerçevesinde de devam edilmektedir. Zeytin sineği mücadelesinde Alphacypermethrin ULV zirai ilaç ile ziray (cezbedici) kullanılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsat verilmiş olan Alphacypermethrin ULV ilacı Bakanlığımız izni ile kullanılmaktadır. Kullanım miktarı 20 ml/da Alphacypermethrin ULV ve 80 ml/da ziray (cezbedici) seviyesinde yani, eser miktarda bulunmaktadır. Alphacypermethrin ULV su bazlı zirai ilaç olup kalıntı bırakmamakta ve üretilen zeytin ve zeytinyağında zararlı bir etkisi bulunmamakta olup, su kaynaklarına da zarar vermemektedir. İlaçlanan zeytinlerden üretilmiş olan zeytinyağlarımızın büyük bir kısmı ihraç edilmekte olup söz konusu zeytin ve zeytinyağlarında bugüne kadar herhangi bir ilaç kalıntısı tespit edilmemiştir. Kanserojen bir etkiye yol açmayan Alphacypermethrin ULV, suda çözünme özelliğine sahip olup iyi tarım uygulamalarına da olumsuz etki vermemektedir" denildi.

Daha verimli ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilen açıklamada, “İlimiz zeytin üreticilerinin daha verimli ve kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretebilmesi ve ülke ekonomimize daha çok katkı sağlanabilmesi amacıyla, zeytin sineği ile mücadele, büyük önem arz etmekte olup, bu mücadele Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve kontrollü olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülmektedir" denildi.

Yapılan çalışmalar ile 31 milyon 500 bin TL dolayında ekonomiye katma değer kazandırılacağı vurgusu yapılarak, “Bu mücadele müteakibinde 14-17 TL’ye satılan zeytinyağının 17-21 TL’ye yükselmesi ve litresinde ortalama 3,5 TL’lik bir kazanç sağlanması öngörülmektedir. Yaklaşık 8 bin-10 bin ton tahmin edilen rekolte ile zeytinyağında bölge ve dolayısıyla ülke ekonomisinde tahminen 31 milyon 500 bin TL tutarında katma değer elde edilmesi beklenilmektedir" ifadelerine yer verildi.