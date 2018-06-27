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27 Haziran 2018 11:18

Havran araç parkını genişletiyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından birlik üyesi olan Balıkesir’in Havran Belediyesine bir adet kamyon hibe edildi.

Havran araç parkını genişletiyor

27 Haziran 2018 11:18


TBB tarafından hibe edilen aracı inceleyen Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Havran Belediyesi olarak göreve başladıkları ilk günlerden itibaren halka daha iyi, daha hızlı ve daha verimli bir hizmet sunabilmek amacıyla araç ve ekipmanlarda yenileme ve geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.


Dönem dönem bütün fırsatları göz önünde bulundurarak, araçları yenileme ve geliştirme çabasında olduklarının altını çizen Başkan Ersoy “Günümüzde de bu türdeki çalışmalarımız sürüyor. Bazen belediyemizin imkanları doğrultusunda kendi bütçemizden alıyoruz, kimi zamanlarda da böyle Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızca bizlere hibe ettiği şekliyle araç ve ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bu faaliyetlerimizde bizlerin tek amacı var. Değerli halkımızı, hizmetin daha iyisi, daha verimlisi ve daha kalitelisiyle buluşturmaktır. Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim Rabbim hayırlı hizmetlerde kazasız belasız kullanmak nasip etsin” dedi.




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