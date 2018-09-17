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Havran Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği

Balıkesir’in Havran Belediyesi, ilçede bulunan okullarda okuyan 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.

Balıkesir'in Havran Belediyesi, ilçede bulunan okullarda okuyan 2 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıttı.


Eğitime her zaman katkı sağlayan okulların boya badana, sosyal aktivitelerine destek ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Havran Belediyesi, 2018-2019 eğitim yılında önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilere kırtasiye desteğini sürdürdü.


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, “Amacımız, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmelerini sağlamak. Okullara fiziki desteklerimizin dışında her yıl öğrencilerimize de kırtasiye malzemesi yardımında bulunuyoruz. Gençlerimiz ülkemizin geleceği. Öğrencilerimiz ne kadar iyi şartlarda eğitim görürse, başarılı bireyler olarak ülkemize de en iyi şekilde fayda sağlayacaklardır. Bizler fiziki şartları iyileştirirken, öğretmenlerimiz de öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştiriyor. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum" dedi.


Etkinliğe Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Asarlı ve Mehmet Yılmaz katıldı.

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