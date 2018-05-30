Havran Esnaf Odası’ndan iftar yemeği

Kapalı Pazar yerinde düzenlenen iftar yemeğinde davetlileri kapıda karşılayan Havran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Soysal ve yönetim kurulu üyeleri, örnek birlik ve beraberlik örneği sergilediler.

Düzenlenen iftar yemeğine Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve daire amir ve müdürleri, çevre ilçe oda başkanları, esnaf ve basın mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Soysal, “Mübarek ayda esnafımızla vatandaşlarımızla iftarda bir araya gelmek istedik. Yoğun bir katılım oldu. Etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. Tüm esnaf kardeşlerime ve ailelerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.