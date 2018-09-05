Havran Fest 2018 başladı

Tarih ve kültür kenti, huzur şehri Havran’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Havran Fest 2018’in açılışı, Havran Kent Müzesi’nin bahçesinde gerçekleştirildi. Dünya’nın ve Türkiye’nin farklı köşelerinden festivale gelen onlarca konuk, açılışta rengarenk bir kültür armonisi meydana getirdi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy’un ev sahipliğinde AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir İl Kültür Müdürü Mustafa Çaltı, Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı, STK temsilcileri ve vatandaşlar açılışta yer aldılar.

Üst düzey bürokratların yaptıkları açılış konuşmalarında Havran’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler, turizm potansiyeli, tarihi evleri giydirme ve sokak iyileştirme projeleri, restorasyonu gerçekleştirilen konaklar, Kent Müzesi’nin üstlendiği misyon dile getirildi

Açılış töreninde Havran Fest 2018 kapsamında gerçekleştirilen Havran Fotoğraf Festivali Ve Fotomaratonu’nunda startı verildi. Fotomaraton’un ilk fotoğraflarını ise açılışa katılan protokol üyeleri birlikte çektiler. Keyifli bir heyecana sahne olan bu görüntüler, özellikle yarışmaya katılan fotorafseverlerden büyük alkış aldı.

Festivalin açılış töreninde aynı zamanda Havran Fotofest 2018’in fotoğraf sergilerinin de açılışları yapıldı. Özcan Şimşek “Karma-Karışık” Fotoğraf Sergisi ve İbrahim Elman “Havran Kitabeleri” Fotoğraf Sergisi 8 Eylül 2018 tarihine kadar Havran Kent Müzesi’nin bahçesinde gezilebilecek.

İki değerli sanatçının müzik dinletileriyle eşlik ettikleri açılışta Kazakistan Halk Müziği ekibi de sahne aldı. Yöresel müzik aletleriyle gerçekleştirdikleri sunum konuklar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

5 Eylül Çarşamba günü açılışı yapılan Havran Fest 2018’de 4 gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler yer alacak. Türkiye Fotoğraf Sanatı Derneği onaylı 1.Havran Uluslararası Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu, Faruk Durukan’ın Kazdağları Bilim ve Sağlıklı Yaşam Köyü’nde gerçekleştirilecek olan Yağ ve Bal Festivali, 4.Geleneksel Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri, Havran’ın Düşman işgalinden Kurtuluş Günü etkinlikleri, sünnet şöleni, Türk Dünyası Topluluğu’nun konser ve gösterileri, İrem Derici ve Tamer Öztoprak konserleri, Kazakistan Halk Müziği ve Halk Dansları Gösterisi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yatırımları temel atma ve açılış törenleri Havran Fest 2018 etkinlikleri arasında yer alıyor.